Fenômeno climático deve causar chuvas fortes no Ceará; afirma Instituto de Meteorologia

A expectativa, de acordo com Instituto de Meteorologia Climatempo, é que o Ceará registre, nos próximos dias, chuvas frequentes em várias regiões. A pesquisa, realizada pelo Instituto, afirma que o surgimento de uma maior circulação de ventos na região Nordeste trará um forte fluxo de umidade para os municípios do Estado, causando as precipitações. A previsão é de chuvas com volume de até 100mm em algumas cidades.





As chuvas poderão ser observadas a partir desta sexta-feira (10), persistindo todo o final de semana até a metade da próxima semana. Segundo a meteorologista do Instituto Climatempo, nos satélites de hoje é possível ver nuvens carregadas no Maranhão e no Piauí, que serão dispersas por todo o Nordeste após a mudança na circulação dos ventos.





Outro fator relevante é a permanência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em torno da costa norte da região Nordeste, o que indica a possibilidade de ocorrência de chuvas. Entretanto, o Instituto ressalta que esses fatores, embora acumulem chuvas de mais de 100mm, ainda não serão suficientes para reverter o quadro de seca no Estado.