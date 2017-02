Folia das gerações: Bebês prematuros e idosos do abrigo ganham festas de Carnaval

Santa Casa de Sobral promove ações de humanização que alcançam todas as idades.





Máscaras, fantasias e muita diversão. A alegria do Carnaval também fez parte da festa dos bebês prematuros da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal) 2 da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e dos idosos do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, também mantido pelo hospital. As comemorações aconteceram na última quinta-feira, 23, e na sexta-feira, 24.





A recuperação das crianças prematuras é bem mais rápida com as ações de humanização nas datas comemorativas, de acordo com a coordenadora da UTI Neonatal 2, Renides Brasil. Além disso, com as fantasias de Carnaval, as mães também podem participar e interagir com os bebês e a equipe de enfermagem. “As mães ficam muito felizes porque podem tirar fotos e guardar de recordação”, completou. A atendente de lanchonete Aurilane da Silva, 20, comemora a festinha de Carnaval do seu bebê. “Acho que é muito bom ter esses momentos porque aumenta a proximidade com nossos bebês”, conta.





Os idosos do abrigo Sagrado Coração têm uma rotina de atividades diárias incluindo rodas terapêuticas, pintura e atividades de memorização. “Trabalhamos para a melhoria da qualidade de vida dos idosos”, destacou a assistente social do abrigo, Yana Linhares. Os adereços da festa de Carnaval foram confeccionadas pelos próprios idosos. A instituição existe há 63 anos e atende 38 idosos.









“Somos uma família e o abrigo é a casa deles. Damos não só assistência em saúde, mas o mais importante é o amor, o zelo e o cuidado”, ressalta Yana Linhares. A equipe conta com 37 colaboradores entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de assistentes sociais, setores administrativos e de serviços gerais. Os idosos contam com seis refeições diárias e assistência de saúde 24h por dia. A maior parte deles não possui família e estavam em situação de abandono. Há um trabalho de aproximação para os que ainda têm parentes.









Bebês prematuros





Os bebês prematuros, que nascem antes das 37 semanas de gestação, são pequenos, têm baixo peso e precisam de cuidados especiais para a respiração e alimentação. Na UTI Neonatal 2 da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, além de todos os cuidados médicos necessários, os bebês contam com várias ações de humanização.





A UTI Neonatal 2 possui 10 leitos que recebem em média 25 crianças mensalmente. O tempo de internação médio é de um a dois meses. As ações de humanização aproximam a família e aceleram o processo de recuperação das crianças. “As mães sempre ficam muito felizes e agradecidas. Tentamos mostrar que a UTI Neonatal não é um lugar de sofrimento e dor”, ressaltou Renides Brasil. Ela explicou que há celebração com os bebês em todas as datas comemorativas, como Páscoa, Dia do Índio, Dia das Crianças, Dia da Independência. Além disso, nos “mesversários” dos bebês, as incubadoras são enfeitadas com balões.





Uma vez por semana, os prematuros recebem a visita dos irmãozinhos ou dos avós. Outro projeto desenvolvido na Santa Casa é a redeterapia na qual os bebês mais estáveis são colocados em redes produzidas para o tamanho deles para que possam ficar melhor posicionados. Há ainda a hidroterapia com fisioterapeuta, técnica que relaxa o bebê porque simula o ambiente dentro do útero. As crianças são atendidas por uma equipe multiprofissional que conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos. Existe um programa de residência multiprofissional no setor.