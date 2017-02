FORAGIDO DA CADEIA DE FRECHEIRINHA É PRESO PELA PM EM SÃO BENEDITO

Na manhã desta segunda, durante policiamento realizado no bairro Cachoeira em São Benedito, foi preso CLEITON DE SOUSA CARVALHO, 26 anos, natural de Coroatá/ Maranhão.





Segundo informações repassadas pelo Tenente M. Neto, comandante do Pelotão de São Benedito, Cleiton de Sousa, responde a processos criminais no Estado do Pará (Tentativa de Homicídio) de onde tem mandado de prisão em aberto e é foragido da Cadeia Publica de Frecheirinha, de onde fugiu no mês de maio do ano passado. A prisão foi realizada pela composição comandada pelo 3º Sargento PM Juscelino e Soldado Claudemir.





As abordagens estão sendo intensificadas pela PM em São Benedito, visando coibir as ações criminosas, por determinação do Tenente M. Neto, novo Comandante do Pelotão de São Benedito.