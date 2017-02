FORTALEZA: Após desafio, Polícia realiza operação no Parque Leblon

André Costa havia prometido intensificar vistorias no bairro.

O Delegado André Costa realiza operações de saturações desde que ocupou o cargo de Secretário de Segurança do Estado do Ceará no início deste ano. Em uma de suas ações, compartilhada em suas redes sociais, o secretário foi desafiado por um internauta para intensificar fiscalizações no Parque Leblon, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.





A resposta foi um surpreendente "Anotado". Conhecido por cumprir o que promete, a Polícia Militar entrou no bairro e realizou uma ação nesta última quinta-feira (23). Os militares contaram com o uso de carros, motocicletas, além de uma base móvel da Polícia Militar (PM).





A saturação seguiu os padrões da Operação Passageiro Seguro, que realiza abordagens em carros, motos, vans e demais coletivos.





De acordo com Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nada de ilícito foi apreendido e nenhuma pessoa foi presa. No entanto, algumas irregularidades administrativas foram localizadas em alguns veículos e os responsáveis foram notificados devidamente.





De acordo com o Tenente Coronel Giovane Martins, comandante de policiamento da área, a ação teve o objetivo de reduzir roubos, furtos e homicídios. Além de intensificar a presença policial na localidade.





Fonte: Cnews