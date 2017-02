Fortaleza tem a gasolina mais cara da região Nordeste

Valor médio do litro do combustível ficou em R$ 3,979 nos último 7 dias na capital cearense.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Fortaleza lidera nas capitais do Nordeste como a cidade com o preço médio mais alto da gasolina. O valor médio do litro do combustível ficou em R$ 3,979 nos último 7 dias, conforme pesquisa de preços divulgada na noite desta sexta-feira (17) pela ANP . No Brasil, Fortaleza fica atrás somente das capitais Rio Branco (AC) e Rio de Janeiro (RJ) que registraram preços médios de R$ 4,232 e R$ 3,982, respectivamente.





Além do mais alto preço médio entre as capitais do Nordeste, Fortaleza teve também o maior preço máximo entre os 882 postos pesquisados. Na última semana, o município cearense registrou máxima de R$ 3,999. O dado indica ainda que a cidade ficou em 6º neste quesito comparando com as demais capitais.





Considerando somente os municípios cearenses, Canindé foi onde a ANP registrou o maior preço médio no estado. Lá, a gasolina, que variou entre R$ 3,99 e R$ 4,12, fechou a semana com média de R$ 4,151. No Ceará, a Agência pesquisou os valores em 205 postos, sendo 72 somente em Fortaleza.