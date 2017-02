Hoje ocorrerá a grande final da 7° Copa Slova de Veteranos. O evento ocorrerá no campo "Martinzao", Cohab II, com a participação das equipes do Sinhá Saboia Masters e Nacional Masters. Haverá participação de ex-jogadores profissionais como Edmilson Lorim, Elton Louro e outros .

