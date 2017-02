GRANJA-CE: DURANTE ASSALTO, VÍTIMA REAGE, ESFAQUEIA BANDIDO E É ALVEJADA A BALA NA CABEÇA

Os dois foram transferidos em estado grave para Sobral.

Duas pessoas saíram gravemente lesionadas durante uma tentativa de assalto ocorrido na localidade de Jaburuna, zona rural do município de Granja.

Era por volta das 20h00 de segunda-feira, 13, quando os pm’s do destacamento de Granja tomaram conhecimento via 190 que na dita localidade, próximo à Sambaíba, havia acontecido uma tentativa de roubo e que a vítima se encontrava baleada. Imediatamente uma equipe policial foi ao local onde foi constatado o fato, a vítima baleada foi identificada como João Batista Félix Pereira, um agricultor de 60 anos.

De acordo com informações repassadas ao Camocim Polícia 24h pela polícia, uma testemunha que andava na garupa da moto da vítima, ambos trafegavam por uma estrada carroçável que dá acesso a referida localidade, quando foram surpreendidos por uma dupla em uma moto que se aproximou e anunciou o assalto. Nesse momento, o garupeiro armado com um revolver, apontou a arma para a vítima obrigando-a parar, momento em que a vítima reagiu e foi alvejado com um tiro na altura da testa, no entanto, ainda conseguiu esfaquear o bandido com uma facada na parte frontal do tórax.

Sem sucesso no assalto, a dupla fugiu sem levar nada das vítimas. Os próprios policiais socorreram a vítima para a UPA 24h em Granja. Na UPA, os pm’s tomaram conhecimento de que ali já tinha dado entrada um homem com uma lesão a faca no tórax, e que o mesmo já tinha sido encaminhado para Santa casa em Sobral. De acordo com os relatos das testemunhas, as características dos suspeitos bate com as características do homem lesionado a faca, o qual foi identificado por Lucas da Hora, de 20 anos, natural de Camocim e residente em Granja. Este ao chegar na Santa Casa de Sobral recebeu voz de prisão e está sob escolta policial e quando tiver melhora na saúde será apresentado a autoridade policial para procedimentos cabíveis. Quanto à vítima da lesão à bala, esta também foi encaminhada para Sobral em estado grave com uma bala alojada na cabeça.