GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL FOI REGISTRADO NA BR 222

O sinistro foi registrado na manhã desta segunda-feira (20), em Coité, localidade que fica localizada nas proximidades de Irauçuba. Os veículos envolvidos no sinistro foram: um caminhão furgão e um carro cross fox.





As informações dão conta que o condutor do veículo cross fox faleceu no local. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.





A PRF compareceu no local e realizou os procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 24 horas c/ WhatsApp