HERBERT LOBO É O NOVO SUPERINTENDENTE DO IBAMA NO CEARÁ

Saiu nomeação para cargo federal no Ceará, no Diário Oficial da União que circula nesta quinta-feira. Foi para a superintendência estadual do Ibama.





O administrador Herbert Lobo, pós-graduado na área, ocupará a chefia do órgão, dentro da fatia do PMDB na distribuição dos cargos federais no Estado.





Herbert Lobo, que já chegou a transitar pelo PPS de Alexandre Pereira, foi uma indicação do deputado federal Moses Rodrigues, com aval do presidente do Senado, Eunício Oliveira.