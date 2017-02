HOMEM É PRESO EM TIANGUÁ APÓS APLICAR GOLPE EM UMA SENHORA DE 57 ANOS

Na manhã desta quarta (02) no Centro de Tianguá, foi preso em flagrante Francisco Josafá da Silva Alves, 44 anos, natural da idade de Itarema- Ce , residente em Maracanaú- Ce . O acusado, na manhã de terça-feira (31) abordou uma senhora de 57 anos, que reside no Sitio Pitanguinha , em Tianguá, que havia feito um saque numa agência bancária de Tianguá e praticou o golpe conhecido como “golpe do baludo”, subtraindo a bolsa da vítima com todos os seus pertences, inclusive a quantia de R$ 1.200,00.





A vítima prestou queixa na Delegacia de Polícia Civil e na manhã de hoje, Francisco Josafá foi localizado e preso pela equipe do FTA Motos, no Centro de Tianguá. Josafá foi reconhecido pela vítima e depois veio a confessar o crime.





O infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, onde foi autuado nos art. 171 do CPB (estelionato) e Artigo 288 (Lei 2848) do CPB (Formação de quadrilha).





A prisão foi feita pelos PMs da Força Tática Motos 1º Sgt Sandoval, Sd Barroso, Sd Mateus e Sd Marcelo.





Com informações de Ibiapina 24 horas