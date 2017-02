Homem leva facada da mulher porque entrou em casa com os pés sujos

Um homem de 58 anos levou duas facadas da esposa após discussão na casa do casal, na tarde desta segunda-feira (13), em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), a discussão começou após ele entrar em casa com os pés sujos no momento em que a mulher encerava o piso de madeira.





Ela teria se irritado e os dois começaram a brigar, momento em que a mulher pegou uma faca e atacou o marido. Os golpes atingiram a perna e uma das mãos de João Gil Gimenes Filho que foi socorrido pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado Hospital da Providência.





A PM foi chamada e a mulher, identificada como Maria Augusta Lima da Encarnação Gimenes, 34 anos, foi presa e encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP).





Via paranaportaluol