IFCE Sobral convoca candidatos da lista de espera para cursos superiores

São 71 vagas disponíveis nos cinco cursos superiores. Chamada ocorre nos dias 21 e 22 de fevereiro.

O campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará (IFCE) realiza, nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro, a chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Estão disponíveis 71 vagas para os cinco cursos superiores ofertados: Licenciatura em Física (12 vagas), Tecnologia em Alimentos (15 vagas), Tecnologia em Irrigação e Drenagem (15 vagas), Tecnologia em Mecatrônica Industrial (11 vagas) e Tecnologia em Saneamento Ambiental (18 vagas).





Os candidatos habilitados para concorrer devem comparecer ao campus, no pátio do Bloco Didático, às 9 horas, munidos da documentação prevista no edital. A chamada será realizada de forma oral, nominalmente, por ordem de classificação. O candidato que não estiver presente na hora em que seu nome for citado perderá o direito a vaga. No mesmo dia, até as 17 horas, o candidato faz a pré-matrícula.





No dia 21 de fevereiro (terça-feira), ocorre a chamada para os cursos de Física e Alimentos. Já no dia 22 de fevereiro (quarta-feira), é a vez dos cursos de Irrigação e Drenagem, Mecatrônica Industrial e Saneamento Ambiental. Estão habilitados a participar os candidatos que manifestaram interesse na lista de espera, via Sisu.