INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE" E DESABAFA!

Internauta coloca a boca no "trombone" e denuncia o abandono da Prefeitura de Sobral para com a Rua São José 2, no bairro Sumaré.





Confira o desabafo na íntegra:

"Estou através deste desabafo para fazer um apelo a prefeitura de Sobral! Sou moradora do bairro Sumaré, precisamente na Rua São José 2, estamos implorando a atenção do excelentíssimo prefeito em relação a situação em que se encontra a nossa rua, está em situação precária, temos que viver entre cobras, ratos, escorpiões e outros insetos malignos a nossa saúde, sem saneamento básico e o que é pior, sem nem ao menos iluminação pública que sequer serve na rua, se é que se pode se chamar de rua. Abandonada pela sociedade, esquecida no fundo da gaveta. Nós moradores da São José 2 apelamos um pouco de conscientização da nossa prefeitura, afinal pagamos impostos e contribuímos para ver melhorias, tais que não existe em nossa rua. Esgoto a céu aberto, água parada e empoçada, lixos e entre outros em frente nossas portas, e sem falar no mato que quase entra dentro se casa. Todos temos necessidades, isso é obrigação da prefeitura e um direito nosso. Ate quando vai continuar assim???"

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter