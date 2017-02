INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta e coloca a boca no "trombone" e reclama do atendimento da unidade mista de saúde do bairro Sinhá Saboia.





Confira a reclamação na íntegra:

"Oi, quero por meio deste blog fazer um apelo ao senhor prefeito a respeito do atendimento na unidade mista de saúde do bairro Sinhá Sabóia. Hoje levei meu filho com febre para consultar, cheguei lá às 6:48 e não tinha ninguém na emergência, acolhimento e nem na portaria, quando faltava dois minutos pra sete, a moça da emergência chegou e foi olhar quem iria atender no acolhimento e quando ela voltou disse que a mulher que iria atender já estava lá dentro, mas ela só começou atender às 7:40, ou seja, ela estava lá e ao invés de começar atender no horário certo, ficou conversando la por dentro e se fosse troca de turno deveria ser mais cedo pra começar o atendimento na hora certa, e ainda chegou com abuso dizendo que ia atender todo mundo, mas não queria ninguém perturbando na porta, além de tá errada ainda quer que aceitamos calados!!! Prefeito faça algo por nós, ah e o médico chegou às 8:00, afinal, qual horário o atendimento deve começar pela manhã!!??"

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter