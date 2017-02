Ivo Gomes fecha contrato de R$ 2 milhões sem licitação com empresa de filha de Veveu Arruda e Izolda Cela

Luisa Cela, presidente do Ecoa, atuará na realização da programação das 'festividades carnavalescas' do município.

O prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes (PDT), fechou contrato, no dia 10 de feveireiro, o Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa), presidido pela filha do ex-prefeito Veveu Arruda e da vice-governadora Izolda Cela, Luisa Cela de Arruda Coelho. O contrato, acertado sem licitação, tem valor de R$ 2 milhões por três meses de serviços prestados.

Luisa Cela, à frente do Ecoa, será responsável, entre outras atribuições, pela "realização da programação dos festejos carnavalescos do município de Sobral, com atividades de pré-carnaval, bloco dos sujos e o desfile das escolas de samba". O contrato tem prazo de execução de três meses, somando receita de cerca de R$ 700 mil por mês.









Fonte: CEARANEWS7 - Maurício Moreira