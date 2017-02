Jornalista da Globo briga com policiais e é detido no Carnaval

A prisão ocorreu após Santana e um amigo que o acompanhava, o jornalista e cineasta Bruno Della Latta, que trabalha na produção do Fantástico, terem se desentendido com policiais militares da capital baiana.





Correspondente da Globo em Nova York, Felipe Santana foi preso na noite deste domingo (26) em Salvador, onde passa o Carnaval _ele está em férias na emissora. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o jornalista é acusado de desacato à autoridade, algo que deixou de ser considerado crime no Brasil. Ao ser detido, Santana disse que os policiais foram truculentos.





A prisão ocorreu após Santana e um amigo que o acompanhava, o jornalista e cineasta Bruno Della Latta, que trabalha na produção do Fantástico, terem se desentendido com policiais militares da capital baiana. Latta teria sido atingido na cabeça por um cassetete. Ele sofreu um corte no supercílio e foi encaminhado para o Hospital Aliança, onde ficou em observação.





Os jornalistas acusam os policiais de truculência e todos os envolvidos foram encaminhados para fazer exame de corpo de delito, já que os PMs também tiveram ferimentos na boca e no braço. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse o caso será investigado pela Polícia Civil, com o acompanhamento do Comando Geral da PM.





Apesar da acusação contra Santana e Latta, desacato deixou de ser crime no Brasil em dezembro do ano passado, em uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que afirma que criminalizar o desacato à autoridade contraria leis internacionais de direitos humanos.





"Não há dúvida de que a criminalização do desacato está na contramão do humanismo porque ressalta a preponderância do Estado, personificado em seus agentes, sobre o indivíduo", escreveu o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas em seu parecer.





Santana ainda não se pronunciou sobre o caso. Em seu Twitter, a mensagem mais recente é do dia 18, na qual ele informa que está de férias. A internauta Elisandra questionou a ausência do jornalista das redes sociais durante o Oscar, realizado neste domingo. "Noite de Oscar e nosso repórter cineasta preferido não está online para comentar sobre os filmes conosco. O que achou da premiação?", escreveu ela.





Já o usuário Saulo aproveitou a prisão para uma provocação. "E aí? A Globo vai continuar defendendo os militares?", enviou no Twitter para o perfil de Santana.





Felipe Santana se tornou correspondente da Globo em Nova York em janeiro do ano passado, assumindo a vaga que era de Renata Ceribelli. Ele produz reportagens para o Fantástico e também aparece no Jornal Hoje. Neste ano, ganhou destaque por uma reportagem exclusiva com Eike Batista _ele viajou no mesmo voo que trouxe o empresário de volta ao Brasil antes de sua prisão.