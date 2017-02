JOVEM SOBRALENSE VENCE A SELETIVA DE JIU-JITSU EM MANAUS E VAI NOS REPRESENTAR NOS EMIRADOS ÁRABES

O Jiu - Jitsu cearense também faz parte da inédita seleção brasileira que vai disputar o torneio WPJJC nos Emirados Árabes. O faixa-roxa, Pedro Armando, mesmo com toda dificuldade pela falta de patrocínio fez a cidade de Sobral vibrar de orgulho com a vaga conquistada na final do " Brazil Pro", em Manaus. Pedro Armando venceu seu oponente por 5 vantagens e garantiu seu lugar na Terra do Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan . Porém, Pedro Armando é o único representante do jiu - jitsu cearense dentro da seleção Brasileira de Jiu - jitsu profissional. Parabéns Foguinho!

Pedro Armando (Foguinho)





Com informações do Blog Tiro e Queda/Blog Sinhá Sabóia