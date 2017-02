Justiça revoga liminar e Paulo Vasconcelos marca nova reunião para sexta-feira

Justiça da Comarca de Sobral revogou a liminar que suspendia sessão da Câmara deste município. O vereador Paulo Vasconcelos prestou informações ao juiz da 1ª Vara da Comarca de Sobral e alegou que para que a reunião acontecesse foi feita uma convocação (cientificação) e foi correta porque os vereadores se recusaram a receber, baseado no art . 190 do Regimento Interno afastaria os prazos regimentais e o Projeto deveria ser votado dentro do período da convocação extraordinária.





Ao tomar conhecimento que a decisão estava favorável a não anulação da sessão do dia 30, Paulo Vasconcelos tratou de marca logo uma nova reunião extraordinária para esta sexta-feira, às 19h. Oposição deverá recorrer da decisão até às últimas instâncias. Se for derrubado, Lei de reforma administrativa poderá ser prejudicada.