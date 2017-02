Justiceiro faz justiça com as próprias mãos e mata 30 bandidos em Belém-PA

Um Justiceiro anônimo aterroriza ladrões na Capital do PARÁ ,até agora ele já matou 30 bandidos,porém até agora a polícia não conseguiu descobrir a identidade dele, iniciou essa onda de mortes contra os bandidos desde o dia cinco deste mês, quando assumiu o papel de justiceiro da Capital Belém-Pa.





Ele só aparece durante a noite numa moto ,mata ladrões e assaltantes, e ainda consegue evitar arrombamentos ,ele já matou dez bandidos,a última vítima foi um bandido que ele matou em um posto de gasolina.





Ele vem sendo muito admirado na Capital por ter correspondido aos anseios populares mais urgentes, que vem sendo o combate aos bandidos e com mais rigidez.





Muito vem se especulando sobre a identidade do motoqueiro fantasma. Muitos dizem que ele é um aluno de direito e vários outros fala que ele seria um policial militar.





A secretaria de Segurança Pública do Pará registrou 30 pessoas assassinadas na região metropolitana de Belém entre a manhã de sexta-­feira (20/01) e manhã deste sábado (21/01. As mortes aconteceram horas depois que o policial militar Rafael da Silva Costa foi assassinado durante uma perseguição a suspeitos de um assalto no bairro da Cabanagem, periferia de Belém. Atingido por um tiro na cabeça, o policial chegou a ser levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. O secretário de segurança adjunto do Pará, Coronel Hilton Benigno, confirmou à Folha que dos 30 assassinatos, 25 tinha características de execução. E confirma que os crimes podem ter ligação com a morte do policial.





"A gente leva em consideração a possibilidade de que os crimes sejam uma reação à morte do policial. Mas ainda não podemos afirmar isso com clareza", afirma o secretário.





Algumas mensagens repudiam a maneira de agir do justiceiro: “até pra cometer nossos crimes tem que ter sorte porque querem nos pipocar, não parece mais antigamente que era época boa, nóis roubava e dava nada, mas eu sou ladrão solto e não darei bobeira”.





Até agora o justiceiro tem dado sorte e só aparece para evitar crimes contra a população .





Com toda essa violência é possível que apareçam muitos querendo ser super heróis como, Super-Homem, Homem Aranha, Mulher Maravilha etc.!