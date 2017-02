LADRÃO TENTAR ASSALTAR COM ARMA DE BRINQUEDO E SE DÁ MAL!

Um homem ficou com uma faca cravada nas costas após uma tentativa de assalto em uma residencia da Zona Sul da capital. O crime ocorreu nessa quarta-feira, e a vítima procurou socorro no Hospital de Urgência ( P.S).





As informações foram coletadas pelos policiais militares que trabalham no P.S e repassadas para o coronel Márcio Oliveira, comandante do policiamento da capital.





Os militares questionaram o homem ferido como ele tinha chegado ao P.S e ele informou que após uma briga, familiares o colocaram em um carro e levaram para o hospital. Porem tratava-se de uma tentativa de assalto.





A assessoria de imprensa do hospital afirmou que a unidade de saúde atendeu três pacientes com ferimentos semelhantes ao mostrado na foto acima, mas que sem o nome da vítima não era possível saber o estado de saúde do jovem.





Fonte: Gazeta Pop