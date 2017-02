LAMENTÁVEL: Corpo de advogado morto é encontrado cimentado em poço profundo

Um advogado de 48 anos foi encontrado morto dentro de uma cacimba na manhã desta sexta-feira (17) em um sítio na Praia do Iguape, no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme a polícia, o homem foi assassinado pelo caseiro do sítio em que morava. O suspeito do crime e a mulher dele foram presos.





O advogado Aldrin Helanio Coelho Fonteneles estava desaparecido desde a última quarta-feira (15). Ele era proprietário de um depósito de materiais de construção e um de pet shop. Amigos da vítima viram que os estabelecimentos não abriram as portas desde quarta-feira (15) e acionaram a polícia para investigar o desaparecimento.





A Polícia Civil foi ao sítio onde a vítima morava e realizaram os primeiros levantamentos. Diante da suspeita da morte, os policiais questionaram e o caseiro acabou confessando o assassinato.





Investigação preliminar





Bombeiros vão utilizar máquina para tentar resgatar corpo de advogado cimentado no fundo de poço (Foto: TV Verdes Mares/Reprodução)





Informações preliminares da polícia apontam que o homem discutiu com o advogado por motivos de ciúmes. Após uma briga entre eles, o suspeito e sua mulher mataram Aldrin Helanio enforcado com uma corda.





Após o assassinato, os criminosos ainda jogaram o corpo dentro do poço que fica próximo à residência da vítima. A dupla ainda foi no depósito do advogado, pegaram areia e sacas de cimento e jogaram por cima do corpo.





O delegado Renê Andrade, chefe do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, confirmou que houve uma briga entre a vítima e o suspeito. O delegado disse que o caso está sendo investigado e que os presos serão autuados em flagrante.





"Ele (advogado), quando ingeria bebida, tinha um comportamento agressivo. Isso a família relata. Com relação à agressão física contra o caseiro, foi a primeira vez que ocorreu. A equipe da DHPP está aqui no local investigando o caso. O casal preso será conduzido à Divisão de Homicídios, onde será realizado o auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio e também pela ocultação".





Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local para investigar o caso. O Corpo de Bombeiros e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionados para retirar o corpo da cacimba. Uma retroescavadeira deverá ser usada devido ao cimento que petrificou o corpo no fundo do poço.





O casal preso foi conduzido à delegacia, onde foram autuados por homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.





Fonte: G1 CE