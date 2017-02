LAMENTÁVEL: Morre uma das primeiras oficiais a integrar as forças especiais da Polícia Militar do Ceará

A tenente Rejane Peres estava internada para tratamento de um câncer. Ela pertencia ao Batalhão Raio.

O Comando da Polícia Militar do Ceará comunicou, na manhã desta terça-feira (14), o falecimento da oficial tenente Rejane Peres Moreira, 44 anos, destacada no Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).





A oficial estava internada há vários dias no Hospital Geral Doutor César Cals, em Fortaleza, para tratar de um câncer, mas não resistiu à enfermidade, vindo á óbito nas primeiras horas da madrugada de hoje.





O velório da oficial está sendo realizado na sede da Caixa Beneficente dos Militares do Ceará (Cabemce), situada na Avenida do Imperador, Centro. O sepultamento ocorrerá às 16 horas no Cemitério de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Primeira





A tenente Rejane foi a primeira mulher (policial militar feminina) a concluir o curso de preparação e qualificação para o Batalhão Raio. Também integrou a tropa da Força Nacional de Segurança (FNS) e esteve mobilizada no efetivo que realizou a segurança das Olimpíadas 2016, no Rio de Janeiro, sob o comando do coronel PM cearense Aginaldo de Oliveira.





A oficial deixou um marco na história da PM cearense, sendo uma das primeiras mulheres a integrar as forças especiais (tropa de elite) da Corporação.