LAMENTÁVEL: SUBTENENTE ARNALDO COMETE SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO EM SUA RESIDÊNCIA

O fato foi registrado na manhã deste domingo (19), no Bairro Reino de França na cidade de Ipu, quando o policial militar Subtenente Arnaldo cometeu suicídio por enforcamento dentro de sua própria residência.





O Militar pertencia a gloriosa Polícia Militar do Ceará, e atualmente era lotado na 1°Cia/7°BPM (Crateús).





Ultimamente o Subtenente Arnaldo estava afastado das funções da PM em razão de um sério problema de depressão que estava enfrentando.





O corpo do Militar foi encaminhado para o hospital da cidade de Ipu, de onde será removido para o IML de Sobral.





Subtenente Arnaldo é casado e pai de três filhos. Sempre foi um grande profissional e amigo de todos. Nesse ano completaria 35 anos na Corporação. O mesmo trabalhou em vários municípios da Serra da Ibiapaba, da região do Cariri, Sobral e região de Crateús, onde deixou relevantes serviços prestados em todos os municípios onde trabalhou.





Grande exemplo de profissional, foi agraciado com o titulo de cidadão Ipuense, tendo ainda sido homenageado com a medalha de Honra Desembargador Moreira (patrono do Corpo de Bombeiros), e medalha de Honra ao Mérito de Tiradentes (patrono da PM - CE).





É um grande exemplo de ser humano e de profissional que com certeza deixará muitas saudades.

Que Deus conforte a família nesse momento de grande perda.





Fonte: Ipaporanga Noticias