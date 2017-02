LAMENTÁVEL: Vídeo mostra fuga de assaltantes após morte de universitária

Homens ficaram assustados após disparo feito por arma de fogo.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil ajudará na captura dos assaltantes que invadiram um coletivo na avenida Perimetral, em Fortaleza. A tentativa de assalto resultou em disparos feitos para assustar os criminosos. Um dos disparos atingiu a estudante universitária Luzirene da Conceição Rocha (28), que não resistiu ao ferimento e morreu.





As imagens de circuito interno mostram dois suspeitos que saem do veículo às pressas, após a tentativa de assalto. O primeiro assaltante desce com o coletivo em movimento. Ele tropeça, mas consegue se levantar rapidamente e fugir. O segundo ainda fica com a perna presa na porta, mas consegue fugir.





Em seguida, o passageiro que reagiu à tentativa de assalto desce, com uma arma na mão e corre, procurando os dois assaltantes. Até o momento, ninguém foi preso.





Luzirene foi atingida por uma bala perdida. A vítima, que retornava da faculdade, foi socorrida ao Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu e faleceu. Familiares autorizaram a doação de órgãos.

Fonte: Cnews