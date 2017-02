LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE" E DENUNCIA UM AMONTOADO DE LIXO NO BAIRRO ALTO GRANDE

Internauta denuncia que existe um amontoado de lixo na comunidade Alto Grande, em Sobral há mais de um mês.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia Blog Sobral 24 horas! Sou morador aqui da Comunidade do Alto Grande - Sobral. Gostaria através deste Blog fazer um apelo à prefeitura municipal de Sobral sobre dois Contêiner aqui na comunidade que já faz mais de um mês que o caminhão do lixo não recolhe! O caminhão passa toda semana, mas não leva o lixo, gerando transtorno e proliferação de ratos e mosquito devido o mau cheiro e a quadra invernosa! Desde já agradeço pelo apoio do blog!"