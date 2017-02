LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor denuncia o grande número de porcos que soltos na praça do bairro Vila Recanto 1. Os animais estão causando transtornos aos moradores do bairro.

Confira a reclamação na íntegra:

"Nós moradores do bairro Vila Recanto 1 estamos pedindo uma solução da prefeitura em relação ao grande número de porcos soltos aqui na praça do bairro, todos os dias tem vários porcos soltos, principalmente quando os moradores colocam lixo no dia da coleta e os porcos espalham todos as sacolas de lixo. Pedimos providencias, carro do correição ou outro tipo de atitude. Pois nossa pequena praça, ruas e calçadas estão imundas."