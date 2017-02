LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor denuncia que na rotatória do bairro Coração de Jesus, está cheia de buracos, na iminência de causar acidentes.

Confira a reclamação na íntegra:

"Rotatória do Bairro Coração de Jesus está se desmanchando, surgindo verdadeiras crateras e pedras soltas na via pública, além do risco de acidentes, pois veículos fazem manobras arriscadas para não colidirem, desviando dos buracos. Vão deixar primeiro se acabar ou acontecer um acidente para depois consertar é? Atenção Prefeitura....vamos tapar pelo menos os buracos né...!"