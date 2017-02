Lia Gomes dá sequência a troca de farpas com Domingos Filho e acusa presidente do TCM de "machismo"

Discussão começou após irmã de Ciro e Cid comentar bate boca entre o conselheiro e Heitor Férrer.

A assessora de coordenação da Secretaria de Finanças (Sefin) deu sequência, na quinta-feira (9), através do Facebook, à troca de farpas com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Domingos Filho, e acusou o conselheiro de "machismo". Domingos afirmou que Lia servia de "garganta de aluguel" para os irmãos Cid e Ciro Gomes em declarações feitas contra ele.





"A Sra. Lia Gomes serve apenas de garganta de aluguel para expressar o sentimento de quem se ver inconformado com uma decisão ditatorial, antidemocrática, arrogante e autoritária de acabar com um órgão de combate à corrupção ter sido barrada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em virtude da indiscutível inconstitucionalidade cometida pela Assembleia Legislativa do Ceará. Se o recesso forense que acabou a pouco tempo não permitiu que ainda chegasse a Interpelação Judicial ao Sr. Ivo Gomes, agora, com o início dos trabalhos do Poder Judiciário, chegarão duas interpelações. Uma para ele e outra para ela Lia Gomes, para provarem as levianas acusações feitas aos servidores e membros do TCM e, diretamente a mim. Não temerei ameaças e não deixarei de reagir a ataques levianos.”, atacou Domingos. Lia rebateu:





Troca de farpas





A troca de farpas começou após Lia comentar uma discussão entre Domingos Filho e o deputado Heitor Férrer (PSB) - autor da PEC que decretou a extinção do TCM na Assembleia Legislativa. Na quarta-feira (8), Lia Gomes, que hoje ocupa cargo comissionado na gestão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), como assessoria de coordenação do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, acusou Domingos de usar o cargo no TCM para "chantagear" prefeitos por apoio à candidatura de Sérgio Aguiar (PDT) à presidência da Assembleia, contra o atual presidente Zezinho Albuquerque (PDT).





Lia Gomes ainda cobrou de Domingos a interpelação do irmão Ivo Gomes, atual prefeito de Sobral. Ivo também acusou membros do TCM de usar o órgão para fins políticos.