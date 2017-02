Maioria dos deputados cearenses assina PEC que torna os tribunais permanentes e essenciais

Veja a lista dos parlamentares que apoiam a proposta que pode impedir o fim do TCM.

A maioria dos deputados federais cearenses assinou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna os Tribunais de Contas órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. A matéria foi protocolada junto às Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, e teve iniciativa do presidente do Senado, Eunício Oliveira e o deputado Moses Rodrigues.





A ideia, segundo os autores, é resguardar que “intempéries políticas” fragilizam o sistema estadual e municipal de controle, fiscalização e combate à corrupção.





Veja a lista dos deputados abaixo:





Assinaram a PEC:





Adail Carneiro - PP





Ariosto Holanda - PDT





Cabo Sabino - PR





Chico Lopes - PCdoB





Domingos Neto - PSD





Genecias Noronha - SD





Gorete Pereira - PR





José Airton - PT





José Guimarães - PT





Luizianne Lins - PT





Macedo - PP





Moses Rodrigues - PMDB





Raimundo Gomes de Matos - PSDB





Ronaldo de Martins - PRB





Vaidon Oliveira - DEM





Vitor Valim - PMDB





Deputados que não assinaram:





Leônidas Cristino - PDT





Odorico Monteiro - PROS





Danilo Forte - PSB





Andre Figueiredo - PDT





Vicente Arruda





Anibal Gomes





Via Cearanews7