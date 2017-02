O acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, na Avenida Senador Fernandes Távora.





O VLT se envolveu no acidente com um carro utilitário. Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais.





Ressalta-se que o metrô VLT de Sobral já se envolveu em vários outros acidentes, inclusive com vítima fatal.