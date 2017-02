MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL!

A violência assola os sobralenses! Mais um crime de morte foi registrado na manhã deste sábado, por volta das 9:30h, na cidade de Sobral. O homicídio aconteceu na Rua Gonçalo Vieira, no bairro Terrenos Novos.





A vítima foi identificada como Francisco Thiago Batista do Nascimento, 25 anos, natural de Sobral, vulgo "Macarrão", foi executada com vários tiros. As Polícias Civil e Militar estiveram no local, realizando os procedimentos legais. A Perícia forense realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo da vítima para o IML.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o crime. Ressalta-se que a vítima tinha várias passagens na polícia.

Fonte: Sobral 24 horas