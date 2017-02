Mais um crime de morte foi registrado na cidade de Massapê. As informações dão conta de que a vítima foi assassinada com três tiros no bairro Alto da Boa Vista. O jovem ainda foi socorrido para o hospital Santa Casa de Sobral, mas não resistiu e morreu.





O crime de morte foi registrado na madrugada deste domingo (12), por volta das 2h.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Maxwell Freitas