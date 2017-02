MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SOBRAL

A violência continua assolando a cidade de Sobral! Mais um crime de morte foi registrado na "Bela Princesa do Norte", na manhã deste domingo (26), por volta das 7h.





A vítima foi identificada por Marivaldo dos Santos Nascimento, 29 anos, natural de Sobral, residia no bairro Padre Palhano, vulgo "Pardal". Marivaldo foi executado com pelo menos três tiros. O crime aconteceu nas proximidades da fábrica Delrio, no bairro Padre Palhano (às margens da BR 222). Uma equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar esteve no local da ocorrência. A Perícia Forense também se fez presente no local do crime, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML. Os assassinos fugiram em rumo ignorado.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.