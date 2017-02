MAIS UM JOVEM É EXECUTADO A BALA EM SOBRAL!

A onda de violência para não ter fim na cidade de Sobral! Mais um crime de morte foi registrado na "Bela Princesa do Norte". O crime foi registrado na tarde deste sábado (25), ao lado do rio Jaibaras. A vitima identificada como Guilherme Costa Gomes, 16 anos, natural de Sobral, residia no bairro Padre Palhano, foi executado com tiros na cabeça, Uma composição da Polícia Militar esteve no local da ocorrência. A Perícia Forense realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para IML.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o crime.