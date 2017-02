MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO NA CIDADE DE SOBRAL!

O assalto foi registrado na estrada carroçável do distrito do Caioca, na tarde deste sábado por volta das 16h. A vítima foi abordada por dois bandidos armados com armas de fogo, que estavam uma motocicleta honda fan de cor vermelha, anunciaram o roubo a moto da vítima, uma Yamaha XTZ de cor vermelha, placa NUO-6083.





Quem souber informações sobre o paradeiro da moto, ligar para os seguintes telefones: (88) 9 9214.7722 ou o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.