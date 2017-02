Mal esquentou na cadeira de prefeito, João Doria já é citado em pesquisa eleitoral

Mesmo sem qualquer indicativo de que vá se lançar candidato em 2018, João Doria (PSDB) já é citado por eleitores como opção na eleição presidencial. É o que mostra uma nova pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas.





Segundo pesquisa estimulada, isto é, com nomes apresentados pelo instituto, o prefeito de São Paulo tem 9,1% das intenções de voto. O tucano está em quinto, à frente de nomes tradicionais, como Ciro Gomes (PDT).





A liderança continua com Lula (PT), que tem 23,3% das intenções de voto. Em seguida vem Marina Silva (Rede), com 13,7%, Jair Bolsonaro (PSC), com 11,9%, e o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa, com 11,3%. Veja abaixo a simulação:





Lula – 23,3%





Marina Silva – 13,7%





Jair Bolsonaro – 11,9%





Joaquim Barbosa – 11,3%





João Doria – 9,1%





Ciro Gomes – 5,6%





Michel Temer – 4,3%





Ronaldo Caiado – 1,6%





Não sabe – 4,7%





Nenhum – 14,4%





(Veja Online)