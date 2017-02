MARCONE FREELANCER CONCLUI O CURSO DE RADIALISTA E FARÁ ESTREIA NO RÁDIO SOBRALENSE

Marcone Agostinho Duarte, conhecido carinhosamente como "Freelancer", no último domingo dia 05/02/2017, concluiu seu o curso de Radialista. O curso é na verdade uma formalidade necessária para quem quer seguir a carreira de radialista. Marcone já vinha colaborando com o rádio sobralensee. Profissional dedicado que ama trabalhar no Rádio, destaca-se pela sua humildade e zelo em prestar um bom serviço de informação aos ouvintes.





No sábado (12), Marcone Freelancer estará estreando no programa "Baú da Saudade", comandado pelo competente Ivo Loiola, grande profissional do Rádio na função de controlista , mas que vem mostrando sua versatilidade e talento também em reportagens e agora comandando um programa semanal na Rádio Tupinambá aos sábados, que contará agora com a participação do nosso amigo Freelancer, creio que esta dobradinha dará certo.





O Programa acontecerá aos sábados das 19h as 22h.





Com informações de Luciano Melo