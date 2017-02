Meruoca poderá ganhar mais um distrito

Na primeira seção ordinária de 2017 da Câmara Municipal de Meruoca, o vereador Rubinho do Zezé apresentou um requerimento para a criação de mais um distrito no município.

Trata-se da localidade de São João e sítios vizinhos (São João de Cima, São João das Almas, São Braz, Recife).





"O último distrito criado no município foi em 1964 pelo prefeito da época, Tobias de Sousa do Amaral, e é com muita responsabilidade e prudencia que peço ao senhor prefeito que compremos esta causa, ouvindo os moradores, ouvindo nosso departamento jurídico e que juntos possamos tornar realidade a criação do mais novo distrito de Meruoca" falou o parlamentar em discurso.





O requerimento feito pelo vereador é com base no Art.14, Parágrafo XII da Lei Orgânica do Município, que diz "Criar, organizar e suprimir distritos é de competência do município.





Rubinho do Zezé afirmou que "é um sonho de toda a comunidade ter o mesmo conforto que hoje os moradores da sede dispõe, como por exemplo, uma melhor desenvoltura fundiária, uma agência dos correios, um cartório, uma casa lotérica, uma ambulância fixa, entre outros benefícios que só um distrito poderia ter".





Poderemos em breve contar com este novo distrito, pois o primeiro passo já foi dado, a aprovação do requerimento.





Com informações de Radar da Zona Norte