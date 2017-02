Ministro do Meio Ambiente se reúne com Deputado Moses para tratar da situação do Ibama no Ceará

Na manhã desta quarta-feira (22), o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) esteve reunido com o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, para tratar sobre a estruturação do IBAMA no Estado do Ceará, após a extinção das unidades avançadas nos municípios de Aracati, Crato, Sobral e Iguatu.





Durante o encontro, o ministro afirmou que irá se esforçar para que a situação seja brevemente resolvida. Moses Rodrigues propôs uma força-tarefa para manter as estruturas no Estado do Ceará.





"Nos próximos dias irei agendar um encontro com o presidente do Senado, Sen. Eunício Oliveira, para que juntos possamos unir forças, a fim de que possamos manter essas importantes estruturas no Ceará. Iremos conversar com o Ministro. Estamos comprometidos para que todos os órgãos prestem um serviço de qualidade e eficiência", afirmou Moses Rodrigues.