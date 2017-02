Modelo é interrogada após se pendurar em arranha-céu para foto

A modelo russa Viktoria Odintsova, que chamou atenção ao ficar pendurada no topo de um arranha-céu em Dubai , foi questionada pela polícia local.

Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais, a modelo aparece no topo da Cayan Tower segurando apenas no braço de um membro da produção do arriscado ensaio fotográfico - a 306 metros do chão sem qualquer equipamento de segurança.





O vídeo que mostra a jovem, de 23 anos, se deixando ficar pendurada alcançou milhões de visualizações. Dividindo internautas, ela foi chamada de corajosa e irresponsável.





Após o depoimento às autoridades, ela foi obrigada a assinar um documento em que promete não repetir o feito.





Fonte: RedeTV Uol