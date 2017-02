Morador do residencial Caiçara coloca a boca no trombone e reclama a falta de água. Confira a reclamação na íntegra:

"Venho nessa tarde reclamar em nome da população do Ccaiçara que por causa dos vândalos terem roubado a bomba de água, estamos sem água e qual a culpa que nos moradores temos disso? Nós é que pagamos as consequências com a falta de água. Quem vai tomar providências? Queremos água, e tem mais, aproveitando aqui meu desabafo, não queremos Guardas aqui não até porque

eles não resolvem nada. Queremos é polícia, para que isso não aconteça mais de roubarem a bomba de água, ao contrário que disseram na reportagem, não danificaram a bomba e sim roubaram. Já ligamos para o

e eles disseram que não tinha nem previsão da volta da água, enquanto isso o que faremos? Alguém tome providências para resolver isso."