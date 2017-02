Moradores da localidade de São Francisco, no distirto de Jordão, estão revoltados com a Prefeitura de Sobral, pois a estrada de Sobral a Baracho foi recapada e a estrada que dá acesso a localidade de São Francisco não foi. Os moradores denunciam a grande quantidade de buracos e lama na via pública que se avolumam com a chegada do inverno.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves