MORADORES DO BAIRRO DOM EXPEDITO ESTÃO SEM ÁGUA

Moradores do bairro Dom Expedito denunciam que há três dias está faltando água no citado bairro. A população solicita com urgência a regularização no abastecimento de água.





Confira a reclamação na íntegra:

"Boa noite amigos! Por gentileza, estamos necessitando da ajuda do site, pois já fazem três dias que falta água no aqui no bairro Dom Expedito e já não sabemos mais o que fazer. Principalmente, nas casas que tem crianças e idosos, a situação está bastante delicada. Por favor, divulguem essa notícia, para ver se os órgãos competentes resolvem a situação."





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter