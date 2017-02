MORADORES DO RESIDENCIAL CAIÇARA SOLICITAM POLICIAMENTO 24 HORAS

Leitor afirma que o ex vice-prefeito, Carlos Hilton, juntamente com o comandante da PM, prometeram durante uma reunião na escola Lysia Pimentel Gomes, que iriam implantar um GPM 24 horas no residencial Caiçara. O leitor afirma que a promessa ainda não foi cumprida.





Confira a reclamação do internauta:

"Bom dia amigos, quero saber da prefeitura de Sobral cadê o GPM que eles disseram em reunião com a comunidade lá no colégio Lysia Pimentel Gomes, que assim que a direcional do Caiçara entregasse as casas iam instalar um GPM 24 horas. Na reunião estava o comandante da policia militar, junto com o ex-vice prefeito, Carlos Hilton, agora queremos saber a resposta do atual prefeito que com certeza tem alguma solução."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter