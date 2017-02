MUITA BALA E SANGUE EM SOBRAL!

A tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 11:30h, no bairro Alto da Brasília, nas proximidades da colégio Raul Monte.





As informações dão conta que dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta efetuaram vários tiros contra o jovem identificado por "Toty", que foi alvejado com vários tiros. Uma equipe do SAMU socorreu a vítima para o hospital Santa Casa em estado de saúde grave.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





Mais detalhes a qualquer momento.