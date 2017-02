Mulher pula de coletivo em movimento para fugir de assalto e acaba morrendo na queda

Nesta última quarta-feira (01) a Polícia Civil informou que uma mulher de 26 anos que teria pulado de um coletivo em movimento para tentar escapar de um assalto acabou morrendo em Belo Horizonte. Segundo informações, o crime ocorreu na noite desta última terça-feira (31) em um coletivo da linha 4110 (Dom Cabral/Belvedere) na altura do bairro Belvedere, quando o veículo descia a Avenida Raja Gabaglia no sentido Centro. De acordo com a Polícia Militar, três criminosos entraram no veículo, anunciaram o assalto e roubaram os pertences do motorista e dos passageiros. Ainda segundo informações, durante o tumulto alguns passageiros conseguiram abrir uma das saídas de emergência onde três mulheres acabaram pulando com o coletivo em movimento. A mulher de 26 anos se feriu gravemente e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos e posteriormente acabou morrendo na unidade médica. Já as outras duas mulheres tiveram cortes e escoriações pelo corpo e não correm risco de morte. Os criminosos que já são conhecidos pelos mesmos crimes conseguiram empreender fuga tomando rumo até então ignorado. O caso está sendo investigado pela Primeira Delegacia Sul que trabalha na tentativa de localizar os marginais que fugiram.





Repórter Cidades / Plantão Policial Jerry Mesquita