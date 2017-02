MULHER TEM BARRA DE AÇO CRAVADA NA CABEÇA DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO EM SOBRAL

Por volta das 22h de ontem (18), deu entrada no hospital Santa Casa, uma mulher com uma barra de aço de 50 mm cravada na cabeça.





A vítima mora nas proximidades do supermercado Assaí, e quando se deslocava para Centro da cidade, parou às margens da BR 222, quando um bandido com uma arma do tipo espingarda anunciou o assalto, a mulher ficou nervosa e acelerou, momento em que o indivíduo fez uso da arma de fogo, que tinha uma barra de aço no cano. O tiro atingiu a cabeça da mulher, que estava com seu marido, que a socorreu para o hospital Santa Casa.





A vítima identificada como Antônia Márcia, passou por vários exames e por um cirurgia delicada, e graças a Deus não corre risco de morte. Ela está internada se recuperando do trauma.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no hospital Santa Casa para serrar a barra de aço.





O bandido fugiu em rumo ignorado e até o fechamento desta matéria a Polícia ainda não tinha prendido o acusado.