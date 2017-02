NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança e Cidadania, esclarece que o prédio citado na matéria, situado no Residencial Nova Caiçara, pertence à Construtora Direcional e, durante a execução do Projeto, era utilizado pela empresa e por técnicos da Secretaria de Urbanismo como escritório para atender as demandas dos moradores, sendo, posteriormente, utilizado, temporariamente, como ponto de apoio pela Guarda Municipal. A Prefeitura esclarece, ainda, que não possui nenhuma responsabilidade sobre o local e que já acionou as Polícias Civil e Militar, que entraram em contato com a Construtora. A Prefeitura informa que diariamente três guardas realizam, com o apoio de motocicletas, o patrulhamento ostensivo no Residencial Nova Caiçara, e que estes utilizam também outro ponto de apoio próximo ao Residencial pertencente à Prefeitura de Sobral.



Assessoria de Comunicação



Prefeitura de Sobral

