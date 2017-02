NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral esclarece que, por determinação do prefeito Ivo Gomes, a equipe técnica da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos esteve, nesta segunda-feira (13/02), no distrito do Jordão, para verificar como ficou a situação de uma das paredes da quadra de esportes, após o desabamento no último sábado (11/02). Diante do ocorrido, a Prefeitura afirma que está apurando com rigor o fato ocorrido e responsabilizará os possíveis culpados. Nos próximos dias, a Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos estará providenciando o reparo do equipamento público.

