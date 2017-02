NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA

A Secretaria da Educação de Sobral informa que disponibiliza doze ônibus, em sete pontos de parada, dentro do Residencial Nova Caiçara para fazer o transporte dos alunos nos turnos da manhã, tarde e noite. Para chegar aos ônibus, os alunos andam menos de 300 metros, conforme mapa abaixo.





A Secretaria da Educação informa, ainda, que, neste início do ano letivo – estamos no 4º dia letivo do ano, está analisando as necessidades dos alunos e ajustando o serviço para melhor atendê-los.